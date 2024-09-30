10月6日(日)深夜1時50分から、「WOWOW×テレビ東京 共同製作連続ドラマ ダブルチート 偽りの警官 Season2」(毎週日曜深夜1時50分〜)を放送！※地上波放送1週間前の9月29日(日)夜8時よりTVerにて先行配信今年4月に放送されて話題になった、向井理主演のSeason1に続く作品。巨大詐欺組織を喰らう詐欺師・田胡悠人が、詐欺会社「ライドクリーン」に潜り込み、圧倒的な詐欺の知識とセンスを武器に成り上がっていく。果たして、田胡の真