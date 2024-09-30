熊本大学と台湾成功大学が防災・減災分野で学術交流を行っています。 【写真を見る】“災害経験と研究生かす” 熊本大学と台湾成功大が防災・減災分野で学術交流「共同研究に発展していければ」 きのう29日から4日間、熊本大学を訪れているのは、台湾成功大学の学術交流団5人です。 半導体分野で台湾の大学との結びつきを強めている熊本大学は、防災の分野でも連携をはかろうとお互いの研究内容を発表し、意見交換をする学術交