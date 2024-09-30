Haripriya Suresh［ベンガルール２９日ロイター］ - インド南部タミルナド州ホスールにある米アップル製スマートフォンｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）工場で起きた火災で、州政府関係者は２９日、鑑識捜査に着手する方針を明らかにした。出火したのは現地財閥タタ・グループ傘下のタタ・エレクトロニクス工場。州政府関係者は、完全に鎮火し、煙も止まったと指摘。「これからは捜査のため現場への立ち入りが可能だ」と述べ