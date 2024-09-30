【あぶない刑事 日産 セフィーロ スポーツクルージング】 10月発売予定 価格：4,400円 トミーテックは、TVドラマ「あぶない刑事」シリーズに登場した車両をモチーフにしたミニカー「LV-N あぶない刑事 Vol.11 日産 セフィーロ スポーツクルージング」を10月に発売する。価格は4,400円。 『