【ソフィエラ】 価格：8,800円 【PUNI☆MOFU マオ】 価格：5,940円 Amazonは、プラモデル「ソフィエラ」と「PUNI☆MOFU マオ」の販売を再開している。価格は「ソフィエラ」が8,800円、「PUNI☆MOFU マオ」が5,940円。 詳細は追って記載する。