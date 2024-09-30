この漫画は、いもやまようみんさんの娘・ぷっちょちゃんが小学1年生のころ、下校時刻を1時間以上過ぎても帰らなかったときの体験を描いたものです。ぷっちょちゃんと「お友だちと遊ぶときは必ず一度お家に帰る」約束をしたようみん(@mamayoubi)さん。その後、無事に娘が見つかったと担任の伊藤先生に連絡をいれます。ようみんさんは、友達に「帰っちゃダメ」と言われて娘が帰れなかった件も含め、先生に事情を説明し電話をきりまし