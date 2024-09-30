オブジェクトに付いた汚れを黙々と落とすゲーム「PowerWash Simulator(パワーウォッシュシミュレーター)」を15分間プレイするとプレイヤーの気分が高まることが調査でわかりました。今回の調査では、調査のために設計されたPowerWash Simulatorの特別バージョンが使われ、自然な形でゲームをプレイすることで正確性が高められました。Affective Uplift During Video Game Play: A Naturalistic Case Study | Games: Research and P