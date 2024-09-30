コスプレイヤーのネトーチカが28日（土）、美しい横乳が目を引くビキニショットを公開した。【別カット】ウクライナ出身美女・ネトーチカ、透け黒ビキニのセクシーショット身長180cmの圧巻スタイルで話題を集めている、ウクライナ出身のコスプレイヤー・ネトーチカ。ネトーチカは28日、「夏の未投稿の写真がまだたくさん残っているよ〜」と自身のXを更新。美乳に視線奪われるビキニ姿の夏ショットを公開した。投稿には「凄くキレイ