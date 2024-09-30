北朝鮮国営の朝鮮中央通信は29日に配信した論評で、先進７カ国（G7）外相会合の議長声明が北朝鮮の非核化を要求したことに対し「主権侵害」だと反発し、「どんな代償を払ってでも、われわれが核を放棄しないということぐらい、いいかげん認識すべき」だと強調した。23日、国連総会に合わせてニューヨークで開催された外相会合では、「朝鮮半島の完全な非核化を改めて求め、北朝鮮が、全ての関連する国連安保理決議に従って、完全な