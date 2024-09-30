【アズールレーン アーガス】 2025年6月 発売予定 価格：24,200円 サウザンドのフィギュアブランド「ゴールデンヘッドプラス」は、フィギュア「アズールレーン アーガス」を2025年6月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、価格は24,200円。 本製品は、スマホゲーム「アズ&#12