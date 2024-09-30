お風呂へ入るため、パパと一緒に浴室へ向かうジェーコ(@jeeeeeeeeko)さんの息子・なーさん。いつものように、「バイバーイ」と手を振って別れの挨拶をしていると、トコトコと向かってきます。そこから繰り出される、なーさんによるほほ笑ましい一連の儀式があるのでした。ジェーコさんが思わず見せてしまう恍惚の表情に注目です。 ©jeeeeeeeeko ©jeeeeeee