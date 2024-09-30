10月1日から食品を中心に、2900あまりの品目が値上げされます。大手飲料メーカー5社は、ペットボトル飲料などを値上げします。また明治はチョコレート菓子、亀田製菓は「ハッピーターン」などの価格を引き上げます。いずれも、原材料の高騰などが要因で、帝国データバンクによりますと、10月の食品や飲料の値上げは2911品目で、2024年最大です。また郵便料金も30年ぶりに改定され、はがきや定型の封書が20円前後引き上げられます。