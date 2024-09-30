女優でモデルのKoki,が、韓国のウェブ漫画を映画化した「女神降臨」（星野和成監督）に主演することが発表された。この記事の写真を見るyaongyi（ヤオンイ）さんによる同名漫画は、2018年からLINEマンガで連載され、10カ国語で配信、64億ビューと世界的にヒットした作品。主人公の谷川麗奈（Koki,）が、さえない容姿からいじめられ、ゼロからメイクを学び、誰もが振り向く女神へ大変身を遂げる物語。映画化にあたっては、日本オリ