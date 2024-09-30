俳優の原菜乃華（21）が30日、都内で出光興産株式会社の「apollostation」事業概況および新TVCM発表会に出席した。「apollostation」の新イメージキャラクターに起用された原は、CMで10人の子ども合唱団と独特なダンスと歌をパフォーマンス。くねくねする動きとサービスステーションの「S」をかけた「SSダンス」を披露しており「簡単に見えるかも知れないんですけど、意外とむずかしい。首と肩の動きが連動しないので高度な技とな