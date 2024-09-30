ハチ（米津玄師）の楽曲『ドーナツホール』がモチーフのコレクション「GODIVA×HACHI ドーナツホール コレクション」が、10月1日（火）から、全国の「ゴディバ」ショップなどで発売。ゴディバ ジャパンがアーティストとのコラボレーションによるコレクションラインナップの展開をするのは今回が初となる。【写真】ドーナツ型がかわいい！ハチ『ドーナツホール』コレクション一覧■ハチが描きおろしたGUMIたちがデザイン今回