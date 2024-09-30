自民党の石破総裁は、北海道７区選出の伊東良孝衆議院議員を、沖縄・北方担当大臣などとして初入閣させる方針を固めました。（伊東良孝衆院議員）「昨夜、石破総裁から地方創生、万博、沖縄・北方担当相になってくれと」北海道７区選出の伊東議員は、当選５回目の７５歳です。道議会議員や釧路市長を務め、２００９年に初当選しました。石破新内閣では「沖縄・北方担当大臣」のほか「地方創生担当大臣」「万博担当大臣」に内定して