声優の二ノ宮ゆい（23）が9月30日、自身のXのを更新。約6年所属していたホリプロインターナショナルの退所を発表した。【写真】『アイカツフレンズ！』出演、ミニスカ姿の二ノ宮ゆい二ノ宮は自身のXに手書きの文書を投稿。「皆さまへ」と題し、「私二ノ宮ゆいは本日9月30日をもちましてホリプロインターナショナルを退所させていただくことになりました」と報告した。心境について「今後の自分の人生と向き合い、考えた結果