中国では、あすから建国記念日にあたる「国慶節」に伴う大型連休が始まる予定で、人気の海外旅行先1位は日本となっています。大手旅行会社によりますと、今年は連休を利用して海外旅行に行く人が多く、一番人気の旅行先は日本だということです。一方、在日本中国大使館は日本を訪れる中国人観光客や留学生に対し、安全意識を持つよう促す注意喚起を出しています。深セン市で日本人学校の児童が襲われて死亡した事件を受け、日本の