【第141話「帰路」】 9月30日 無料公開 講談社は9月30日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第141話「帰路」の無料公開をマガポケにて開始した。 第141話では、川越へ日帰り旅行に行った、大槻、宮本、木村の3人が、帰りの道中で今日食べたものの中で何が美味しかったかを振り返る。一番美味しかったものとは……？ な