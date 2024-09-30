人気ゲーム「DEATH STRANDING」「メタルギア」シリーズなどで知られるゲームクリエイター・小島秀夫監督が、ハリウッドの大手タレントエージェンシー「WME」（ウィリアム・モリス・エンデヴァー）と契約を結んだことが明らかになった。Varietyで小島監督自ら語っている。小島監督は2015年12月16日、自身のゲームスタジオ「コジマプロダクション」（以降コジプロ）を設立。2019年に発表した新作「DEATH STRANDING」では、ノーマ