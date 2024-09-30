ライター・川口有紀がお気に入りの推し麺をご紹介。今回訪れたのは、横浜市・あざみ野の「蕎麦 いのも」。珍しい「手打ちのひやむぎ」を紹介する。〈これが推し麺！〉ラーメン、そば、うどん、焼きそば、パスタ、ビーフン、冷麺など、日本人は麺類が大好き！ そんな麺類の中から「これぞ！」というお気に入りの“推し麺”をご紹介。そのこだわりの材料や作り方、深い味わいの秘密に迫る。今回訪れたのは、ライター・川口有紀のおす