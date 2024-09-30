30日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比1890円安の3万7960円と急落。日経平均株価の前場現物終値3万7980.34円に対しては20.34円安。出来高は5万9418枚となっている。 TOPIX先物期近は2647.5ポイントと前日比98.5ポイント安、現物終値比3.12ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 37960