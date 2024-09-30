漫画『るろうに剣心ー明治剣客浪漫譚・北海道編ー』が、作者・和月伸宏の体調不良のため、しばらく休載することが発表された。【Xより】作者が体調不良…漫画『るろうに剣心』休載報告の全文連載誌『ジャンプSQ.』公式Xで書面にて発表され、「いつも『るろうに剣心 一明治剣客浪漫譚・北海道編一』をご愛読いただきありがとうございます。和月伸宏先生の体調不良のため、『るろうに剣心 一明治剣客浪漫譚・北海道編一』はしば