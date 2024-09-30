ＥＮＥＯＳ（左）と日本触媒のそれぞれの工場夜景のパッケージ川崎市臨海部の工場夜景を缶のパッケージやクッキーのデザインに取り入れた人気商品「ヒカリノイズミ」の第２弾が１０月５日から発売される。今回は石油元売り最大手「ＥＮＥＯＳ（エネオス）」と化学メーカー「日本触媒」の工場夜景バージョンを用意した。同市高津区に工場を構える「泉屋東京店」の泉由紀子社長は「工場夜景に魅力を感じ、実際に見に行っていただき