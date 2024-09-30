[北京 ３０日 ロイター] - 財新／Ｓ＆Ｐグローバルが３０日発表した９月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は４９．３と前月の５０．４から低下し、昨年７月以来の低水準となった。ロイターがまとめたアナリスト予想の５０．５も下回った。国内外で新規受注が冷え込んだ。ＰＭＩは５０が景況拡大・縮小の分かれ目。９月の生産は１１カ月連続で拡大したものの、新規受注は８月から大幅に減少。新規受注のサブ指数は２年