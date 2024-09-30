【モデルプレス＝2024/09/30】アーティストのチェ・イェナ（Choi Ye Na／YENA）が29日、自身のInstagramを更新。IZ*ONE（アイズワン）出身メンバーと誕生日を過ごす様子を公開し、反響が寄せられている。【写真】イェナの誕生日に集結したルセラ・チェウォンら“IZ*ONE出身”メンバー◆イェナ、誕生日にIZ*ONE出身メンバー集結同日、誕生日を迎えたイェナ。IZ*ONEとして共に活動したクォン・ウンビ（Kwon Eun Bi）、キム・ミンジュ