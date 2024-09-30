大谷を上回る形で首位打者となったアラエス。(C)Getty Images「ショウヘイ・オオタニの三冠王は阻止された」（米紙『USA Today』より）現地時間9月29日、メジャーリーグのレギュラーシーズンが終わりを迎えたこの日、多くの米メディアは大谷翔平（ドジャース）の偉業が“未遂”に終わった事実を報じた。そして同時にルイス・アラエス（パドレス）の個人としては3年連続となる首位打者獲得を称えた。【動画】得点圏で勝負強さ発揮