大規模なAIモデル、具体的には開発に1億ドル(約140億円)以上の費用がかかるものについて安全性テストを義務づけるカリフォルニア州の上院法案1047(SB 1047)、通称「AI安全法案」について、ギャビン・ニューサム知事が拒否権を発動したことがわかりました。SB-1047-Veto-Message(PDFファイル)https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2024/09/SB-1047-Veto-Message.pdfGovernor Newsom announces new initiatives to advance saf