将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、22）に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する第72期王座戦五番勝負が9月30日、京都市の「ウェスティン都ホテル京都」で第3局の対局が行われている。前日の29日に現地入りした両者は対局場検分を行ったほか、インタビューでは藤井王座が研究パートナーでもある永瀬九段との対局への思いを語った。【中継】藤井王座VS永瀬九段 注目の第3局（生中継中）藤井王座の2連勝で迎えた