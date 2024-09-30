２７日に終了したＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」の全話平均世帯視聴率が１６・８％（関東地区、以下同）だったことが３０日、ビデオリサーチの調べで分かった。個人の平均は９・４％。２７日の最終話は世帯１８・７％で、番組最高を記録した８月１６日の１８・９％に迫った。直近の作品の世帯平均と比べると、前作「ブギウギ」（１５・９％）、前々作「らんまん」（１６・６％）、「舞いあがれ！」（１５・６％）、「ちむどん