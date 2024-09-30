『ジュラシック・ワールド』シリーズ最新作となる『ジュラシック・ワールド リバース（原題）』の撮影が終了したようだ。プロデューサーのフランク・マーシャルが自身のInstagramで報告した。 『ジュラシック・ワールド』（2015）『ジュラシック・ワールド／炎の王国』（2018）『ジュラシック・ワールド／新たなる支配者』（2022）に続く新章。キャストを一新し、『