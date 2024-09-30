“独島”（＝竹島）を訪問したとしてSNSに記念写真を投稿した韓国女優に、悪質コメントが殺到している。【画像】「日本人はATMか」と叩かれた韓国女性アイドル女優のイ・シヨンは最近、自身のインスタグラムに「短く太く行ってきた独島」という文と写真、映像を投稿。公開された映像には、イ・シヨンが船に乗って独島に向かう様子が収められていた。ただ一部の日本のネットユーザーはイ・シヨンに荒唐無稽な悪質コメントを送ってい