2024年1月（アメリカは2023年12月）に劇場公開された映画『アクアマン／失われた王国』が、2024年10月3日よりにて見放題配信となる。 DCコミックスの人気ヒーロー、海の生物を操るアクアマンの活躍を描いたヒット作の続編。『ジャスティス・リーグ』のヒーロー達を中心としたDCユニバースの最終作となったが、シリーズの他作品の知識を必要とせず、単独で楽しめる作品として、ユニバ&#