BTS・RMが『LOST！』で全世界の専門家たちを虜にした。【写真】BTS・V＆RM、兵役中の敬礼ポーズRMが去る5月（現地時間）にリリースした2ndソロアルバム『Right Place,Wrong Person』のタイトル曲『LOST！』のミュージックビデオが、ドイツで開催される「CICLOPE Festival」のミュージックビデオ部門と、イギリスの「UK Music Video Awards 2024」にノミネートされた。ドイツで開催される「CICLOPE Festival」は広告やエンターテイ