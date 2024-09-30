2013年10月28日に、米津玄師がハチ名義で発表したVOCALOID楽曲「ドーナツホール」が11年の時を経て、ハチ（米津玄師）が新たにイラストを描き起こし、その原画をもとにフルアニメーションのミュージックビデオが制作された。「ドーナツホール」は、ハチ（米津玄師）が、楽曲制作とミュージックビデオ映像制作を自身で手がけ、2013年10月28日に公開された作品。ボーカロイド・GUMIの歌唱する楽曲に、ミュージックビデオでは、GUMI、