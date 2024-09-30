【ブルーアーカイブ イロハ 1/7 完成品フィギュア】 2025年12月 発売予定 価格：18,700円 APEX TOYSは、「ブルーアーカイブ イロハ 1/7 完成品フィギュア」の予約受付を開始した。2025年12月に発売予定で、価格は18,700円。 本製品はゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「イロハ」の姿を立体