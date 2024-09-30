9月30日の『おむすび』現在放送中の橋本環奈さん主演・連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第１週「おむすびとギャル」が9月30日に放送され、話題になっています。＊以下、9月30日放送内容のネタバレを含みます。平成１６年、福岡県糸島で農業を営む父・聖人（北村有起哉さん）、母・愛子（麻生久美子さん）、祖父・永吉（松平健さん）、祖母・佳代（宮崎美子さん）と暮らす米田結（橋本環奈さん）は