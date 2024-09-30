9月30日に自民党の新しい執行部を発足させる石破新総裁は、10月9日に衆議院を解散し、10月27日投開票の日程で衆議院選挙を行う方針を固め、午後に表明します。最新情報を自民党本部から、フジテレビ政治部 与党キャップ・木村祐太記者が中継でお伝えします。石破新総裁は30日午前、自民党本部に到着し、奥にある総裁室に入りました。10月27日の衆院選は、想定されていた中で最速の日程で、政権発足の勢いを使い、短期決戦で勝負に