アジア株上海株急騰、上海や深センで住宅購入規制緩和、中国PMIが全てのアナリスト上回る好結果 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 20933.40（+301.10+1.46%） 中国上海総合指数 3220.30（+132.78+4.42%） 台湾加権指数 22654.50（-168.29-0.74%） 韓国総合株価指数 2625.46（-24.32-0.92%） 豪ＡＳＸ２００指数 8281.10（+68.86+0.84%） アジア株は高安まちまち。 台湾と韓国