「頂き女子りりちゃん」と名乗り、男性から現金をだまし取ったなどとして詐欺罪などに問われた住所不定、無職渡辺真衣被告（２６）の控訴審判決が３０日、名古屋高裁であった。田辺三保子裁判長は懲役９年、罰金８００万円とした１審・名古屋地裁判決を破棄し、懲役８年６月、罰金８００万円とする判決を言い渡した。田辺裁判長は「詐取金の使い先であるホストクラブのホストが、被害者に一部を弁済している」などと理由を述べた