【ブンデスリーガ】フライブルク 0-3 ザンクト・パウリ（日本時間9月28日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）【映像】約60m独走スーパーゴールの一部始終圧巻の個人技でトドメの一発をねじ込んだ。ザンクト・パウリのFWイライアス・サードが、フライブルク戦で約60mをドリブルで駆け上がると相手DF4人をかわし、最後はGKの手を弾きゴール。これにはファンも「すげえな。これはエース」「ドリブルえぐいわ」と舌を巻いた。1