【ラ・リーガ】ソシエダ３−０バレンシア（日本時間9月29日／アノエタ） 【映像】えぐい曲線を描くコンカシュートソシエダMF久保建英が得意とする形からゴールに迫った。先制点を決めて調子が良い日本代表MFはデザインされたショートコーナーから最後は自らがフィニッシュ。ゴールの大外から巻く惜しいコンカシュートを放