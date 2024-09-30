・能美防災が急騰し新高値、自民党新総裁に「防災省設立」主張の石破氏就任で防災関連に脚光 ・三菱ＵＦＪ、三井住友ＦＧなどメガバンクが上昇、高市発言の反動で買い戻し ・鳥取銀が急反発、石破新総裁誕生で鳥取に本社を置く企業に思惑 ・イムラやムサシなど選挙関連が逆行高、衆院選１０月２７日投開票の方針と報じられる ・ＤＣＭが３連騰、防災用品の販売好調で中間期最終益９％増・通期計画進捗率６０％ ・日精線が急反