来月（10月）10日告示・27日投開票の岡山県知事選挙を前に岡山市で投票所入場券が発送されました。 【写真を見る】10月27日投開票「岡山県知事選挙」を前に岡山市が投票所入場券を発送 岡山市役所では郵便局ごとに仕分けされた投票所入場券が発送されるのを前に、選挙管理委員会の職員が午前9時過ぎから数や宛て先に誤りがないかを確認しました。きょう（30日）岡山市内に発送される入場券は約57万6千枚で、裏には期日前投票で