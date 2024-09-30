いわてグルージャ盛岡は30日、秋田豊代表取締役オーナー兼代表取締役社長が今シーズンをもって退任することを発表した。元日本代表の秋田氏は2020年から3年間岩手で監督を務め、22年10月からクラブを運営する「株式会社いわてアスリートクラブ」の代表取締役オーナー兼代表取締役社長を務めていた。昨季は19年限りで引退し、Youtuberとしても人気な那須大亮氏と1週間限定で選手契約を結んだことでも話題になった。来季以降の