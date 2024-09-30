30日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数245、値下がり銘柄数1177と、値下がりが優勢だった。 個別ではセーラー広告、サイネックスが一時ストップ高と値を飛ばした。北野建設、日本ドライケミカル、ジェクシード、守谷輸送機工業、アドテックプラズマテクノロジーなど10銘柄は年初来高値を更新。技研ホールディングス、トミタ電機、鳥取銀行、テクノ菱和、三京化成は値