30日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数76、値下がり銘柄数494と、値下がりが優勢だった。 個別ではホープ、フューチャーリンクネットワークがストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ、スマレジ、ＡＩＣＲＯＳＳ、ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓは年初来高値を更新。イタミアート、エムビーエス、ピー・