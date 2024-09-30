Metaが、数億件のパスワードを暗号化せずにサーバーに保管していた問題で、調査を行っていたアイルランドのデータ保護委員会(DPC)が2024年9月27日に、同社に対して9100万ユーロ(約145億円)の制裁金を科すことを発表しました。Irish Data Protection Commission fines Meta Ireland €91 million | 27/09/2024 | Data Protection Commissionhttps://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/DPC-announces-91-mill