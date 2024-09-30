ブドウ生産量日本一の山梨県。その品種改良で抜群の実績をあげ、オリジナル商品を生み出し続けているのが志村葡萄（ぶどう）研究所だ。笛吹市にある直売所では、黒色のシャインマスカット「富士の輝」など、高品質のブドウを求めて県外ナンバーの車がひしめく。併設するカフェではブドウをふんだんに使ったパフェが最大3時間待ちの人気だ。志村晃生さん（45）は昨年代表に就任。「父の富男が築いた土台を生かして、さらに可能