今回は、大河ドラマ『光る君へ』において、見上愛が演じる中宮彰子（藤原道長の娘）が、塩野瑛久が演じる一条天皇の第二皇子・敦成親王を産んだことにより、微妙な立場に置かれることになった、一条天皇の第一皇子・敦康親王を取り上げたい。文＝鷹橋 忍京都御所写真＝hana_sanpo_michi/イメージマート[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}p.p2 {ma